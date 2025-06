Dalla Juve al Napoli intreccio devastante | che duello

Un duello infuocato tra Juventus e Napoli si dipana oltre i confini del campo, lasciando il mondo del calcio senza fiato. Dopo il trionfo partenopeo, le indiscrezioni di calciomercato hanno acceso riflettori su un intreccio sorprendente tra le due grandi rivali. La Juventus ha tentato il tutto per tutto, puntando su Antonio Conte, ma il tecnico ha deciso di rimanere saldo alle sue scelte. Quale sarà il prossimo capitolo di questa sfida epica?

