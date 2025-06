Dalla delusione all’entusiasmo | i tifosi della Roma riabbracciano Ranieri

Dalla delusione all’entusiasmo: i tifosi della Roma riscoprono il calore di Claudio Ranieri, che sceglie di rimanere e rilanciare i colori giallorossi. Dopo settimane di incertezza, la decisione di Ranieri di rifiutare la Nazionale e tornare a casa infiamma il cuore dei supporters, pronti a sostenere il loro eroe nel nuovo entusiasmante capitolo. La passione romanista si riaccende sotto una nuova luce: ora, è il momento di scrivere insieme un futuro di successi.

(Adnkronos) – Dalla delusione alla gioia. I tifosi della Roma, in queste ore, hanno vissuto con apprensione la trattativa tra Claudio Ranieri e la Nazionale italiana, che aveva offerto all’allenatore testaccino il ruolo di commissario tecnico per sostituire l’esonerato Luciano Spalletti. Dopo un’iniziale apertura, e l’ok dei Friedkin però, Ranieri ha deciso di rifiutare l’offerta e rimananere alla Roma, dove ha assunto un ruolo dirigenziale al termine della stagione. La proprietà americana conta molto sulla consulenza e sulla professionalità di Ranieri, che ha avuto un ruolo fondamentale, ad esempio, nello scegliere il nuovo tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: ranieri - roma - delusione - tifosi

Atalanta-Roma, anche Parolo sta con Ranieri: “Sozza aveva gli elementi per confermare il rigore” - In un martedì segnato da delusione, la Roma si arrende all'Atalanta al Gewiss Stadium. Malgrado la spettacolare rimonta, il sogno del 4° posto si sgretola, complicato anche dalle decisioni arbitrali, tra cui il rigore non concesso.

(Adnkronos) - Dalla delusione alla gioia. I tifosi della Roma, in queste ore, hanno vissuto con apprensione la trattativa tra Claudio Ranieri e la Nazionale italiana, che aveva offerto all'allenatore testaccino il ruolo di commissario tecnico per sostituire l'esonerato Partecipa alla discussione

Il doppio incarico non esiste. Abbiamo bisogno di una figura dirigenziale presente e fissa all’interno della Roma. E poi rimangiarsi quanto detto in questi mesi ti farebbe perdere un sacco di credibilità davanti ai tifosi. Sarebbe una profonda delusione. Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Ranieri resta alla Roma, tifosi in festa su X dopo la delusione; Dalla delusione all'entusiasmo: i tifosi della Roma (ri)abbracciano Ranieri; Dalla delusione all’entusiasmo | i tifosi della Roma riabbracciano Ranieri.

Dalla delusione all'entusiasmo: i tifosi della Roma (ri)abbracciano Ranieri - Il neodirigente giallorosso ha rifiutato l'incarico di ct della Nazionale italiana ...

Roma, la Curva Sud elogia Ranieri: «Un uomo vale quanto la sua parola. Claudio sei la nostra bandiera» - Il ‘no’ di Claudio Ranieri alla Nazionale è l’ennesimo atto d’amore nei confronti dei tifosi della Roma.