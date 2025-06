Dal Vespucci alla subacquea Talò guarda in profondità il ruolo della Marina

Dal Vespucci alla Subacquea TAL242, il nostro Paese guarda in profondità, esplorando un regno di mistero e opportunità che si estende oltre le onde. La marina italiana, custode di segreti e innovazioni, si conferma crocevia strategico per dati, energia e sicurezza, dimostrando che il mare è il vero fronte di progresso e tutela. È fondamentale farlo mentre si celebra la Giornata...

Il regno di mistero evocato da Verne nel romanzo “Ventimila leghe sotto i mari” è oggi crocevia strategico per dati, energia e sicurezza. Eppure il mondo sommerso rimane tutto da esplorare. Probabilmente conosciamo meglio la superficie di Marte rispetto ai fondali sottomarini. Abbiamo quindi oceani di opportunità per l’Italia, nazione marittima la cui sicurezza e la cui economia dipendono dal mare. Importante farlo mentre si celebra la Giornata della Marina col ritorno del Vespucci dalla sua campagna intorno al mondo. La Marina militare insieme al sistema economico italiano possono essere protagonisti della corsa verso una nuova grande frontiera per l’umanità. 🔗 Leggi su Formiche.net