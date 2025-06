Dal referendum alle primarie finte | chi esulta quando perde

rinascita della politica partecipativa, si celebra una vittoria simbolica, sminuendo la sconfitta reale. In Italia, perdere con stile è diventata una forma d'arte, un modo di affrontare il disincanto con un sorriso e qualche battuta. Con questa tradizione, anche oggi, quando i numeri non sorridono, si preferisce convincersi che il vero trionfo sia la dimostrazione che “il cambiamento è possibile”. Perché, in fin dei conti, l'illusione è una strategia come un'altra.

In Italia si perde, ma con stile. Si esce sconfitti dalle urne e si va in piazza con le bandiere. Si prendono mazzate e si organizza una conferenza stampa per spiegare che "il messaggio è chiaro: il vento è cambiato". C'è un modo tutto nostro – ma diciamocelo, particolarmente caro al centrosinistra – di reagire ai risultati elettorali: fingere di aver vinto. Sempre. Anche oggi, in occasione di un referendum che avrebbe dovuto segnare la riscossa, la rinascita, la resurrezione, l'armata Brancaleone del progressismo nazionale ha giĂ pronta la narrazione: "Nonostante tutto, è una grande vittoria politica".

