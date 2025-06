Dal Pedibus alla giornata ecologica il prezioso lavoro dei gruppi Civivo | oltre mille i volontari

Il cuore pulsante di una comunità attenta e attiva, i gruppi civico svolgono un ruolo fondamentale nella crescita sostenibile e nel coinvolgimento dei cittadini. Con oltre mille volontari, trasformano ogni iniziativa in un momento di condivisione e rispetto per l’ambiente e gli altri. Dalla scuola alla strada, dal verde alle attività culturali, sono il motore di un cambiamento positivo che abbraccia tutti, rendendo il nostro territorio un esempio di solidarietà e impegno collettivo.

Dalla giornata ecologica alle letture di fiabe per i bambini, dalla biblioteca dei semi, ai lavori per costruire cassette in legno per coltivare erbe aromatiche e fiori o vasche per l'orto didattico. E ancora il servizio Pedibus, la costruzione di gazebo, e perfino l’educazione stradale. Sono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it