Dal Green Deal al Military Deal Conte dichiara guerra al riarmo

lotta contro il riarmo e la distorsione dell’economia europea. Giuseppe Conte non ha esitato a denunciare le conseguenze di questa svolta, che minaccia di compromettere i principi di pace e sostenibilità su cui l’Europa dovrebbe fondarsi. È un momento cruciale per il Movimento Cinque Stelle, deciso a mettere in campo ogni energia per difendere il futuro di un’Europa più giusta e pacifica.

Ancora una volta il Movimento Cinque Stelle denuncia la definitiva trasformazione dell’economia europea in economia di guerra. Lo ha fatto ieri, ancora una volta, il suo leader Giuseppe Conte, intervenendo all’evento organizzato dagli europarlamentari del Movimento Pasquale Tridico, Gaetano Pedullà e Danilo della Valle al Parlamento europeo di Bruxelles. Il M5S annuncia un giugno di lotta contro il riarmo. “Si preannuncia un giugno di dura battaglia contro il riarmo: non ci possiamo permettere questa follia voluta soprattutto da Giorgia Meloni. Daremo battaglia e domenica saremo in piazza in Sicilia per dire no ai tagli alla sanità”, ha spiegato l’ex premier. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dal Green Deal al Military Deal, Conte dichiara guerra al riarmo

