Dal delitto alla nuova vita | il volto inatteso di Mario Maccione il più giovane delle Bestie di Satana

Dal delitto alla rinascita, il volto inatteso di Mario Maccione svela un percorso di rinvii e trasformazioni. Conosciuto come il più giovane membro delle Bestie di Satana, la sua storia si intreccia tra oscurità e speranza, dimostrando che anche nei momenti più bui può nascere una nuova vita. Un viaggio sorprendente che ci invita a riflettere sulla complessità dell’animo umano e sulle possibilità di redenzione.

Mario Maccione è noto alla cronaca nera per essere il membro piĂą giovane delle Bestie di Satana. Nel 1998 aveva solo 16 anni quando partecipò al duplice omicidio di Fabio Tollis e Chiara Marino. Definito come un ragazzo ribelle (come ogni adolescente) nasce a Milano nel 1980 in una famiglia apparentemente senza particolari problemi. La sua passione principale era la musica, aveva dimestichezza con la chitarra e all’etĂ di 15 anni fondò il gruppo death metal chiamato Ferocity insieme a Fabio Tollis. Nel 1995 si trasferì a Brugherio, dove conobbe Marco Zampollo e Pietro Guerrieri. Marco è molto intelligente, freddo, calcolatore. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Dal delitto alla nuova vita: il volto inatteso di Mario Maccione, il piĂą giovane delle Bestie di Satana

Tamara Ianni, Eva Mikula e Mario Maccione a Belve Crime - Domani sera su Rai 2, Francesca Fagnani si immergerĂ nel cuore della cronaca nera con protagonisti di grande impatto: Tamara Ianni, Eva Mikula e Mario Maccione.

