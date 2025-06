Dal 12 giugno chiude la strada Algua-Selvino | prevista la completa demolizione del ponte

Dal 12 giugno, la strada Algua Selvino sarà temporaneamente chiusa al traffico a causa della demolizione del ponte in località Molino, nell’ambito di un importante progetto di riqualificazione. La chiusura interesserà il tratto tra Ambriola e Rigosa, coinvolgendo anche ciclisti e pedoni. Questo intervento, volto a garantire maggiore sicurezza e funzionalità, trasformerà il collegamento tra le due zone. La ripresa del traffico è prevista al termine dei lavori, per un percorso più sicuro e moderno.

Algua. Da giovedì 12 giugno sarà chiuso al traffico un tratto di Strada Provinciale 28 verso Selvino nell’ambito dei lavori di riqualificazione del ponte in località Molino, nel tratto stradale compreso tra Ambriola e Rigosa in territorio di Algua. L’intervento comporta la completa demolizione del ponte esistente e la costruzione di una nuova struttura: la strada sarà pertanto chiusa al transito veicolare, ciclistico e pedonale. Il collegamento tra Zogno e Selvino sarà garantito tramite Provinciale 30 (via Costa Serina) e la Provinciale 31 (via Aviatico). La riapertura della Provinciale 28 è prevista nella prima settimana di settembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it