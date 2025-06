Dakota Johnson ha ricevuto un vocale da Sandra Bullock quando ha vinto il Razzie per Madame Web

In un'inattesa e divertente svolta, Dakota Johnson ha ricevuto un vocale da Sandra Bullock, celebre per aver vinto il Razzie come peggior attrice con "Miss Detective 2". Dopo il premio per "Madame Web", la telefonata scherzosa di Sandra ha portato un sorriso tra le luci delle luci e le ombre delle nomination. Un gesto di solidarietĂ tra due dive, che dimostra come anche i momenti meno brillanti possano diventare fonte di allegria e complicitĂ .

Dopo aver vinto il Razzie Award come peggior attrice per Madame Web, Dakota Johnson ha ricevuto una telefonata di scherzoso supporto da Sandra Bullock, che ha vinto il poco ambito premio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Dakota Johnson ha ricevuto un vocale da Sandra Bullock quando ha vinto il Razzie per Madame Web

In questa notizia si parla di: dakota - johnson - ricevuto - sandra

Material Love, ecco Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal nel trailer della romcom di Celine Song - Ecco il trailer ufficiale di *Material Love*, la nuova commedia romantica diretta da Celine Song, con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dakota Johnson ha ricevuto un vocale da Sandra Bullock quando ha vinto il Razzie per Madame Web; Razzie Awards 2025: ecco i film e gli attori peggiori dell’anno.

Dakota Johnson ha ricevuto un vocale da Sandra Bullock quando ha vinto il Razzie per Madame Web - Dopo aver vinto il Razzie Award come peggior attrice per Madame Web, Dakota Johnson ha ricevuto una telefonata di scherzoso supporto da Sandra Bullock, che ha vinto il poco ambito premio.

Dakota Johnson riceve un messaggio di supporto da Sandra Bullock dopo il Razzie Award - Dakota Johnson, premiata con il Razzie come peggior attrice, riceve un messaggio di supporto da Sandra Bullock, che propone un brunch mensile per condividere esperienze nel "club" dei vincitori del pr ...

Dakota Johnson su “Madame Web”: «Non farò mai più una cosa del genere» - Dakota Johnson, la protagonista di Madame Web, ha commentato le numerose (e spesso feroci) critiche negative ricevute dal film, ammettendo di comprenderle.