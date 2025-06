Dai Trabocchi alla Maiella | 23 siti turistici e 132 operatori in rete per promuovere il territorio

Dai Trabocchi alla Maiella, un patrimonio di bellezze e tradizioni pronte a essere scoperte. Con 23 siti turistici e 132 operatori in rete, il territorio si unisce per offrire un’esperienza autentica e coinvolgente ai visitatori. Venerdì 6 giugno 2025, presso l’azienda agricola La Vinarte di Santa Maria Imbaro, è stata presentata ufficialmente questa sinergia che valorizza la ricchezza unica della nostra regione e invita tutti a vivere un viaggio indimenticabile.

