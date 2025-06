Dade incontra i delfini di Oltremare prima del viaggio in cargo bike per sensibilizzare sulle malattie rare

Dade, un coraggioso bambino di 6 anni affetto dalla rara malattia genetica Kif5C, ha realizzato un sogno speciale: incontrare dal vivo i delfini di Oltremare prima del suo viaggio in cargo bike. Questa esperienza unica non solo ha riempito il suo cuore di gioia, ma ha anche acceso i riflettori sulla lotta alle malattie rare. Un incontro che dimostra come la speranza e l’amore possano superare ogni barriera.

Il piccolo Dade va alla ricerca del delfino magico, ma lunedì (9 giugno), ha incontrato dei delfini veri al parco Oltremare 2.0 di Riccione. Il bimbo riccionese di 6 anni affetto da Kif5C (rara malattia genetica, che registra solo 40 casi in tutto il mondo, unico in Italia) ha incontrato e.

