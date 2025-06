Da Teatrika ai big della musica tutti gli eventi dell’estate a Castelnuovo

L’estate a Castelnuovo si preannuncia all’insegna di emozioni e spettacoli per tutti i gusti. Dalla magia del teatro alle grandi star della musica, il calendario degli eventi promette di accendere le serate estive con un’offerta ricca e variegata. Presentato ieri durante la cerimonia di Benvenuto Vermentino, il cartellone è un vero e proprio universo di intrattenimento pronto a coinvolgere ogni segmento di pubblico, rendendo Castelnuovo il cuore pulsante delle celebrazioni stagionali.

Presentato ieri mattina, durante la conferenza di presentazione di Benvenuto Vermentino, anche il fitto calendario degli appuntamenti estivi castelnovesi. Un cartellone vasto che, come sottolineato dall’assessore alla cultura Stefano Spinetti "occuperà praticamente tutte le serate estive con appuntamenti eterogenei e rivolti a diversi segmenti di pubblico". Previste molte novità che andranno ad affiancare eventi ormai consolidati come Teatrika, (rassegna teatrale in programma dal 27 giugno al 5 luglio giunta alla sua diciottesima edizione) o Cinema Cultura, che quest’anno spegnerà le sue prime trenta candeline e vedrà proiettare in apertura martedì 8 luglio, alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it