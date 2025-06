Da Schegge di paura a Mr Robot Christian Slater riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Da “Schegge di paura” a “Mr. Robot”, Christian Slater conquista il suo posto nel cuore di Hollywood, ricevendo con orgoglio la stella sulla Walk of Fame dopo cinque decenni di straordinaria carriera. Un tributo alla sua versatilità e passione, condiviso con fan, famiglia e colleghi. La sua storia è un esempio di dedizione e talento che attraversa generazioni e generi, lasciando un'impronta indelebile nel mondo del cinema e della televisione.

D all’esordio in “Schegge di follia” nel 1988, l’attore americano ottiene il riconoscimento dopo 50 anni di carriera. Con lui Sarah Michelle Gellar, sua co-protagonista in “Dexter: Original Sin”, la moglie, Brittany Lopez, e le figlie iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Da “Schegge di paura” a “Mr. Robot”. Christian Slater riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da “Schegge di paura” a “Mr. Robot”. Christian Slater riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame

