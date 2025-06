Da Saludecio a Bellaria la Regione stanzia 1,7 milioni per sistemare cinque impianti sportivi

La Regione Emilia-Romagna rinnova il suo impegno per promuovere uno stile di vita attivo e sano, investendo 17 milioni di euro tra Saludecio, Bellaria e altri comuni di Rimini. Questi fondi permetteranno di riqualificare cinque impianti sportivi fondamentali, migliorando le strutture e incentivando la partecipazione della comunità . Un passo importante verso un territorio più vivace, inclusivo e in salute, che rafforza il legame tra sport e benessere collettivo.

La Regione Emilia-Romagna continua ad investire sullo sport e sul territorio di Rimini con l’arrivo di finanziamenti per la riqualificazione degli impianti sportivi. Sono cinque i progetti ammessi a contributo, per un totale di 1 milione 770 mila euro, destinati ai Comuni di Rimini, Riccione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Da Saludecio a Bellaria, la Regione stanzia 1,7 milioni per sistemare cinque impianti sportivi



