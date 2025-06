Da Resurrection a The Chosen | il grande cinema religioso sbarca in Italia per le riprese

Il grande cinema religioso conquista l’Italia, portando sul nostro territorio produzioni di grande impatto come Resurrection e The Chosen. Con le riprese in corso e registi come Mel Gibson alla scoperta di nuove location, il panorama cinematografico spirituale si prepara a regalare emozioni profonde e storie coinvolgenti. Un’occasione unica per incontrare attori e registi di fama internazionale e vivere da vicino questo affascinante universo. L’attesa sta per terminare: il nuovo volto del cinema religioso italiano è ormai alle porte.

La serie The Chosen proprio in questi giorni viene girata in Italia e Mel Gibson sta esplorando le nuove location per Resurrection: ecco dove è possibile incontrare attori e registi di questi grandi film. Prossimamente, cinema e Tv di ambito religioso si arricchiranno di nuove proposte molto interessanti. Notizia attesa da molto tempo e da. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Da Resurrection a The Chosen: il grande cinema religioso sbarca in Italia per le riprese

Ne parlano su altre fonti

Resurrection e The Chosen: le nuove riprese sbarcano in Italia.

Da Resurrection a The Chosen: il grande cinema religioso sbarca in Italia per le riprese - it Prossimamente, cinema e Tv di ambito religioso si arricchiranno di nuove proposte molto interessanti.

“Resurrection”, il nuovo film di Mel Gibson arriva nel 2025 al cinema - Sequel del colossal The Passion of Christ, il nuovo film di Mel Gibson, Resurrection, sarà al cinema a breve, nel 2025 ...

Festival di Cannes: il cast di "Resurrection" sfila sul red carpet - In competizione per la prestigiosa Palma d'Oro, questo lungometraggio poetico e sensoriale, un omaggio quasi religioso a un ...