Da quando pratico il grounding non ho più avuto allergie né raffreddori Ma la routine mattutina di Luis Enrique ha basi scientifiche?

Da quando ha adottato la pratica del grounding, Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, afferma di non aver più sofferto di allergie o raffreddori, descrivendola come "una carica di energia pulita". Questa semplice routine mattutina di camminare a piedi nudi sull’erba, sempre più supportata da studi scientifici, potrebbe rappresentare un alleato naturale per il benessere quotidiano. Ma quali sono i benefici reali di questa pratica antica?

“Da quando pratico il grounding non ho più avuto allergie né raffreddori. È come una carica di energia pulita”. Lo ha affermato Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, pronunciate in un’intervista al quotidiano spagnolo El País, alla vigilia della finale di Champions League, poi vinta contro l’Inter. L’ex ct della Spagna non ha parlato di moduli o pressing alto, ma della sua nuova routine mattutina: camminare a piedi nudi sull’erba bagnata del giardino di casa, a Parigi. Un gesto semplice, ancestrale, che negli ultimi anni ha trovato un seguito crescente anche tra atleti, celebrità e appassionati di benessere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Da quando pratico il grounding non ho più avuto allergie né raffreddori”. Ma la routine mattutina di Luis Enrique ha basi scientifiche?

