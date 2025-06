Da Pyongyang a Kyiv così la politica dei blocchi passa anche dai droni

Da Pyongyang a Kyiv, la politica dei blocchi si gioca anche sui cieli con i droni. Nelle nuove dinamiche del conflitto in Ucraina, i sistemi unmanned assumono un ruolo chiave, rivoluzionando tattiche e strategie. La loro crescente diffusione, studiata per essere efficace ed economicamente sostenibile, impone una riflessione urgente su come la guerra moderna si sta evolvendo. È fondamentale comprendere queste innovazioni per affrontare le sfide di un conflitto sempre più tecnologico e complesso.

Nelle nuove dinamiche della guerra moderna che si sono sviluppate in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina nel febbraio del 2022 le capacità di produzione dei sistemi unmanned, volgarmente detti droni, ricoprono un ruolo centrale. L'uso massiccio di questi sistemi, in buona parte progettati appositamente per essere spendibili (non solo sul piano della tutela della vita umana, ma anche della sostenibilità economica), rende necessario disporre di un apparato militare-industriale in grado di offrire ritmi di produzione sufficientemente alti in relazione a sistemi sufficientemente efficaci sul campo di battaglia.

