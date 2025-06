Da Pietrelcina a San Pietroburgo Al Bano tornerà in Russia | Un popolo che ha fame di pace

Da Pietrelcina a San Pietroburgo, al Bano ritorna in Russia, un paese che desidera ardentemente la pace. Con oltre un milione e duecentomila richieste di partecipazione, il suo concerto supera di gran lunga la capienza della piazza, simbolo di un desiderio profondo di unità e speranza. Questo successo non è solo musica, ma un messaggio potente contro le polemiche e per un futuro di pace. Al Bano, pronto a portare il suo canto,...

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Al Bano torna a cantare in Russia? Le richieste di partecipazione al concerto hanno superato la quota di un milione e duecentomila per una piazza che al massimo può contenere 130mila persone. Questo successo di richieste non è per la musica di Al Bano ma rappresenta la fame di pace che ha il popolo russo. E al diavolo le polemiche”. Così Al Bano, giunto a Pietrelcina, dove questa sera parteciperà come ospite alla 26a edizione di “Una Voce per Padre Pio”, in onda su Rai1, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto della sua esibizione in programma a San Pietroburgo il prossimo 20 giugno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Da Pietrelcina a San Pietroburgo, Al Bano tornerà in Russia: “Un popolo che ha fame di pace”

Cosa riportano altre fonti

Al Bano sarà a San Pietroburgo, 'popolo russo ha fame di pace'.

Al Bano sarà a San Pietroburgo, 'popolo russo ha fame di pace' - Le richieste di partecipazione al concerto hanno superato la quota di un milione e duecentomila per una piazza che al massimo può contenere 130mila persone.

Al Bano: "Ce l'ho con Putin, ma popolo russo non si tocca" - La Russia non si tocca e resterà sempre quella che è, un popolo da amare''.

Pupo, Cutugno, Al Bano & Co. Gli 'italiani veri' adorati in Russia star nel doc di Marco Raffaini - Al Bano e Romina o Pupo (recentemente al centro di una polemica per la sua partecipazione – poi annullata – a un festival della Federazione) sono riusciti a far nascere nel popolo russo ...