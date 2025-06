Da ottobre stop alle auto diesel Euro 5 | si ferma oltre un milione di veicoli in quattro Regioni

A partire da ottobre, oltre un milione di veicoli diesel Euro 5 si fermeranno nelle regioni più inquinate, limitando la circolazione nei comuni con più di 30mila abitanti. Una misura drastica che rischia di paralizzare il traffico e mettere in crisi il trasporto quotidiano. Al vaglio del governo una soluzione per evitare lo stop, ma nel frattempo cresce la preoccupazione tra cittadini e imprese.

I veicoli non potranno circolare nei comuni con più di 30mila abitanti nelle zone più inquinate. Al vaglio del governo una soluzione per evitare lo stop.

