Da Orban a Salvini il raduno dei Patrioti in Francia con Le Pen

In un crocevia di ideologie e nazionalismi, leader provenienti da tutta Europa si sono riuniti a Mormant-sur-Vernisson, in Francia, per rafforzare il fronte dei patrioti contro l'Unione Europea. Da Orban a Salvini, passando per Babis e Abascal, il raduno organizzato dal Rassemblement National di Marine Le Pen segna una sfida al consenso mainstream e un messaggio di compattezza tra forze di destra e estrema destra. Un evento che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici continentali.

Mormant-sur-Vernisson (Francia), 10 giu. (askanews) - Dal premier ungherese Viktor Orban al ministro italiano Matteo Salvini, dall'ex premier ceco Andrej Babis al leader spagnolo di Vox Santiago Abascal. Leader e politici di destra, estrema destra, anti Ue si sono riuniti a Mormant-sur-Vernisson, in Francia, all'evento organizzato dal partito di Marine Le Pen, Rassemblement National. Il raduno mira a mostrare l'unità dei leader, che si definiscono "Patrioti" contro le istituzioni di Bruxelles e il loro sostegno a Le Pen, a meno di due anni dalle elezioni presidenziali in Francia a cui Le Pen aspira a ricandidarsi, anche se ostacolata dalla sua condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici che la rende ineleggibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

