Da ora in poi ChatGPT conserverà tutte le tue chat anche quelle cancellate | cosa cambia per gli utenti

Una nuova ordinanza del giudice di New York obbliga OpenAI a conservare quasi tutte le conversazioni degli utenti di ChatGPT, sollevando grandi domande sulla privacy e la gestione dei dati. Ma cosa significa tutto questo per te? Scopri come questa decisione influenzerà la tua esperienza con l’IA e quali sono i rischi nascosti dietro questa nuova normativa. Continua a leggere per conoscere i dettagli e proteggere i tuoi diritti digitali.

Un'ordinanza emessa dal giudice distrettuale di New York ha stabilito che OpenAI dovrà conservare la maggior parte delle chat degli utenti di ChatGPT in risposta alle accuse di violazione del copyright avanzate dal New York Times. L'azienda ha chiesto che l'ordinanza venga ritirata per i rischi in materia di privacy. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ChatGPT, arriva la cronologia chat anche per gli utenti gratuiti. Ma in Europa va attivata a mano - Novità in arrivo per gli utenti di ChatGPT: la cronologia delle chat è ora disponibile anche per chi non paga! Questa funzione, che permette all'assistente di ricordare le conversazioni passate, rappresenta un passo avanti verso una interazione più personalizzata.

