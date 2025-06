Da operaio a Ceo | Così porto Cesi ai confini del mondo

Da operaio a CEO, una storia di coraggio e determinazione che attraversa i confini del mondo. Il viaggio di Nicola Melchiotti, oggi amministratore delegato di Cesi, è un esempio ispirante di come passione e competenza possano portare al successo globale. In questa intervista esclusiva su Money Vibez Stories, scopri come ha scalato le vette dell’industria, dimostrando che con ambizione e lavoro tutto è possibile. Un racconto che non puoi perdere.

Roma, 11 giugno 2025 – Money Vibez Stories, il vodcast di Quotidiano Nazionale che incontra ogni mercoledì gli imprenditori e le imprenditrici del nostro Paese, ha ospitato Nicola Melchiotti, ad di Cesi, una società di consulenza tecnica e ingegneristica con sede a Milano e uffici e laboratori in tutto il mondo. Opera a livello globale nei settori dell’energia, delle infrastrutture elettriche, delle tecnologie avanzate e del settore spaziale. Con un passato da operaio, una formazione ingegneristica e un percorso che lo ha portato in tutto il mondo, Melchiotti ha raccontato i vantaggi e le difficoltà di guidare un’azienda che ha sedi e clienti in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da operaio a Ceo: “Così porto Cesi ai confini del mondo”

