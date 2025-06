Da oggi in edicola I campioni del grande Napoli – Edizione 2025

Da oggi, i tifosi azzurri possono immergersi in un viaggio emozionante attraverso la storia del Napoli con “I campioni del grande Napoli – Edizione 2025”. Questa uscita speciale, ricca di dettagli e aneddoti, celebra i successi e le radici del club partenopeo, offrendo uno sguardo esclusivo che appasserà ogni appassionato. Un’opportunità imperdibile per rivivere i momenti più belli e conoscere ancora più da vicino i protagonisti di questa straordinaria avventura.

Tempo di lettura: 2 minuti Un'attesa novità per i tifosi azzurri: da oggi, martedì 10 giugno, è disponibile in edicola "I campioni del grande Napoli – Edizione 2025", il volume celebrativo edito da Newton Compton in abbinamento con il Corriere dello Sport. Un'uscita speciale che racconta la storia del club partenopeo "dalla fondazione al quarto scudetto", in un'edizione da 290 pagine, curata da Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo. Un'edizione celebrativa per il quarto trionfo. Il libro, venduto al prezzo di 9,90 euro più il costo del quotidiano, nasce dalla collaborazione tra Newton Compton Editori e il celebre giornale sportivo, per rendere omaggio al quarto scudetto del Napoli.

