Da New York a Dallas si allarga protesta per raid anti-migranti negli Usa

Le tensioni crescono negli Stati Uniti, con proteste sempre più diffuse e accese contro le politiche migratorie dell'amministrazione Trump. Da Los Angeles a New York, cittadini e attivisti alzano la voce, chiedendo cambiamenti e rispetto dei diritti umani. La mobilitazione si estende, evidenziando un malcontento diffuso e un dibattito acceso sulla gestione dell'immigrazione nel paese. Ma cosa succederà ora in questo scenario di crescente tensione?

(Adnkronos) – Si sta allargando, negli Stati Uniti, la protesta contro la politica sull'immigrazione del presidente americano Donald Trump e i raid contro i migranti. Dopo Los Angeles, dove si sono registrati scontri con le forze dell'ordine, i manifestanti sono scesi in piazza in diverse altre città americane, tra cui San Francisco, New York, Atlanta, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com