Da Manchester City a Borussia Dortmund e Al-Hilal | ecco Puma x Kidsuper

Dalla passione del Manchester City alle sfide del Borussia Dortmund, passando per FC Salzburg, Al-Hilal e Palmeiras, PUMA svela una partnership straordinaria con KidSuper. La collezione PUMA x KidSuper unisce calcio, moda e arte in un mix innovativo che trasforma lo stile sportivo in un’espressione creativa unica. Presentata durante il più grande torneo estivo per club, questa collaborazione ridefinisce i confini tra sport e cultura, portando in campo grafiche disegnate a mano e palette ad acquerello, creando un vero capolavoro urbano.

Dal celebre Manchester City al Borussia Dortmund, passando per FC Salzburg, Al-Hilal e Palmeiras: PUMA fa sul serio e con KidSuper presenta la collezione PUMA x KIDSUPER. Stiamo parlando di una vera e propria 'miscela magica' fatta di calcio, moda e arte, presentata in occasione del più grande torneo per club di quest'estate. Tale importante collaborazione porta in campo grafiche disegnate a mano, palette ad acquerello e design ispirati ai club. Il tutto offrendo una nuova visione artistica del Beautiful Game. La collezione speciale presenta nuovi kit da gioco e capi lifestyle, nello specifico, per Manchester City, Borussia Dortmund, FC Salzburg, Mamelodi Sundowns, Al-Hilal, Palmeiras e Monterrey.

