Da lui non ce l’aspettavamo Al Bano choc il concerto finisce malissimo | fan in rivolta

Un momento di pura emergenza ha scosso il concerto di Al Bano a Carbonia, sorprendendo fan e artisti. L'iconico cantante, invece di lasciar correre, si è immediatamente trasformato in un eroe: da artista a paramedico improvvisato e consulente nutrizionale. Un episodio che ha dimostrato come la musica possa unire e sostenere, anche nelle situazioni più imprevedibili. La serata si è conclusa in modo inaspettato, lasciando tutti senza parole.

Durante un recente concerto a Carbonia, in Sardegna, un inedito episodio ha visto protagonista uno dei volti più noti della musica italiana. Sul palco non c’era soltanto un artista, ma un Al Bano Carrisi pronto a trasformarsi, per qualche minuto, in paramedico improvvisato e persino in consulente nutrizionale. Tutto è iniziato quando una fan tra il pubblico, colta da un malore causato presumibilmente dal caldo afoso, si è accasciata attirando l’attenzione del cantante. In risposta, Al Bano ha interrotto la sua esibizione e si è lanciato in una performance decisamente fuori programma: “Svegliati Deborah”, ha gridato ripetutamente al microfono con gli acuti che lo hanno reso celebre, nella speranza che la donna riprendesse conoscenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it