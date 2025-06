Da Lucia Azzolina mamma bis poco dopo il voto a Carlo Calenda che va al seggio con la scheda piena | tutti i retroscena dei protagonisti del referendum

Dopo un voto che ha lasciato delusi e con pochi quesiti raggiunti, i protagonisti del referendum 8-9 giugno 2025 si raccontano tra retroscena e momenti di vita privata. Da Lucia Azzolina, mamma bis e nuova arrivata alla scena politica, a Carlo Calenda con la sua scheda piena al seggio: tutti gli aspetti nascosti di un voto che potrebbe cambiare il futuro, o almeno questo si spera. C’è chi ipotizza le...

Da Lucia Azzolina che dà alla luce la figlia Aurora, a Carlo Calenda che si presenta al seggio con la scheda piena: tutti i retroscena del voto del referendum 8-9 giugno 2025. Il risultato del voto è stato deludente, com’è noto nessuno dei quesiti su lavoro e cittadinanza sottoposti agli italiani ha raggiunto il quorum. Per i partiti di centrosinistra e la Cgil è il momento delle autocritiche e delle analisi interne. C’è chi ipotizza le dimissioni della segretaria Dem Elly Schlein, che però rigira il risultato: secondo lei hanno votato più persone che nel 2022 votarono per il centrodestra e per Meloni. 🔗 Leggi su Notizie.com