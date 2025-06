Da Los Angeles a New York si allarga la protesta contro Trump E il presidente invia la Guardia nazionale e i marines a reprimere il dissenso

Scene di caos e tensione dilagante attraversano gli Stati Uniti, da Los Angeles a New York, dove la protesta contro Trump si fa sempre più forte. Automobili devastate, scontri serrati con le forze di sicurezza e un’intera nazione che sembra precipitare in una crisi senza precedenti. Mentre la Guardia Nazionale e i Marines intervengono per mantenere l’ordine, il paese si avvia verso un incerto domani, testimone di un'America divisa che non si arrende.

Automobili devastate, cassonetti incendiati e scontri con le forze di sicurezza degli Stati Uniti sempre più feroci: cariche, lacrimogeni e arresti di centinaia di manifestanti che contestano le politiche anti-immigrazione della Casa Bianca. Sembrano scene tratte dal film distopico Civil War, uscito nel 2024, e invece è la realtà dell’America odierna, guidata dal divisivo presidente Donald Trump, dove da cinque giorni consecutivi si susseguono violentissimi scontri. Una protesta iniziata pacificamente ma rapidamente degenerata in scene di guerriglia, che da Los Angeles si sta estendendo a macchia d’olio alle principali metropoli degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Da Los Angeles a New York, si allarga la protesta contro Trump. E il presidente invia la Guardia nazionale e i marines a reprimere il dissenso

