Da Latina alle rapine a mano armata sul Gra e nelle periferie romane

Da Latina alle periferie romane, si aggiravano tra rapine a mano armata e assalti ai danni di farmacie, esercizi commerciali e stazioni di servizio sul GRA. Un brillante lavoro congiunto tra carabinieri e polizia ha portato alla loro tempestiva cattura, restituendo sicurezza alle strade di Roma e dei quartieri circostanti. La lotta contro la criminalità continua, ma questa vittoria dimostra che insieme si può fare molto per proteggere i cittadini.

