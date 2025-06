Da Lady D a Kate Middleton a Letizia di Spagna le espadrillas sono da sempre il sandalo più amato a corte

Da Lady D a Kate Middleton e Letizia di Spagna, le espadrillas sono sempre state il sandalo preferito delle corti regali. Con la loro semplicità e quel tocco di eleganza senza tempo, rappresentano un must estivo che si rinnova ogni anno. Queste scarpe, tra zeppa o basse, si vestono di stile e raffinatezza sotto le protagoniste più glamour del panorama internazionale. Letizia di Spagna in fiore: il look solidale che celebra...

Le Royal, si sa, sfoderano trucchi di stile sempre nuovi. Eppure ce n'è ce n'è uno che, puntuale con l'inizio di ogni estate, ritorna nei loro Royal look: le espadrillas. Con la zeppa o basse, queste scarpe da donna semplici e popolari all'apparenza (e non è di certo un caso), ai piedi di icone come Kate Middleton e Letizia di Spagna si trasformano in un simbolo di eleganza senza sforzo. L'identikit delle espadrillas perfette secondo le star blasonate, in ecrù o nere, con la suola in corda a contrasto.

