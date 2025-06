Da Columbine a Parkland, fino a Graz: quando le scuole affrontano l’orrore. Questa mattina, la città austriaca è stata sconvolta da una tragica sparatoria all’istituto superiore Borg, con nove vite spezzate e molti feriti. La polizia, con l’unità Eko-Cobra, ha reagito tempestivamente. Un dolore che ci ricorda quanto sia urgente creare ambienti scolastici più sicuri e protetti per i nostri figli.

Questa mattina, la città di Graz, in Austria, è stata sconvolta da una sparatoria nell’istituto superiore Borg, situato nel quartiere Lend, che ha causato la morte di nove persone, tra cui sette studenti e un adulto, e diversi feriti. Secondo le autorità austriache, l’autore, uno studente dell’istituto, ha aperto il fuoco in due aule prima di togliersi la vita in un bagno della scuola. La polizia, con il supporto dell’unità speciale Eko-Cobra, ha avviato un’operazione di sicurezza intorno alle 10:00, evacuando l’edificio e perquisendo meticolosamente la struttura. Il movente, secondo fonti ufficiali, potrebbe essere legato a episodi di bullismo percepiti dall’autore, come riportato dal quotidiano Kronen Zeitung e confermato dal portavoce della polizia Fritz Grundnig. 🔗 Leggi su Cultweb.it