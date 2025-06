Da Chinon a Firenze scambio culturale tra confraternite

Da Chinon a Firenze, un ponte di cultura e amicizia tra confraternite si rafforza. La delegazione degli Entonneurs Rabelaisiens, con oltre 300 soci e guidata dal Gran Maestro Jean Max Manceau, ha scelto la città toscana per celebrare lo scambio culturale iniziato nel 1961. Un’occasione unica per rinsaldare i legami storici e condividere tradizioni, arricchendo il dialogo tra Italia e Francia. La nostra storia continuerà a intrecciarsi in questa meravigliosa avventura di amicizia e rispetto reciproco.

Firenze, 10 giugno 2025 – Accolta a Firenze una delegazione degli Entonneurs Rabelaisiens, confraternita fondata nel 1961 che vanta all’attivo oltre trecento soci, seconda per importanza in Francia. Il gruppo, guidato dall’attuale Gran Maestro Jean Max Manceau e accompagnato dal fumettista Monsieur Blanchard, ha trascorso alcuni giorni in città per rinsaldare i rapporti con la Compagnia dei Semplici, inaugurati dall’amicizia tra l’ex Gran Maestro Jean Pierre Morin e l’ex Magnifico Vezio Manneschi. Il legame tra le due realtà culturali si era già rafforzato nel 2023, quando il Magnifico di allora, invitato a Chinon, partecipò con una delegazione italiana alla tradizionale cena in cava che gli Entonneurs organizzano quattro volte l’anno, con circa quattrocento convitati, occasione in cui alcuni componenti della Compagnia scelsero di iscriversi anche alla confraternita francese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Chinon a Firenze, scambio culturale tra confraternite

