Da chi balla per i missili iraniani a chi piange Nasrallah, se Greta è “ostaggio d’Israele”.

In un mondo di silenzi e ambiguità, i riflettori sembrano spesso ignorare le vere vittime di conflitti complessi. Da chi danza con i missili iraniani a chi piange per Nasrallah, il dramma degli ostaggi israeliani nei tunnel di Hamas emerge come una ferita ancora aperta, lontana dall’attenzione che meriterebbe. È ora di aprire gli occhi su questa tragedia dimenticata.

Gli attivisti e Greta Thunberg non parlano mai della sorte degli ostaggi israeliani trattenuti nei tunnel di Hamas a Gaza da oltre seicento giorni. Dopotutto, alcuni di loro sostengono i terroristi.

