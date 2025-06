Da Alberto Angela a Fiorello | 10 vip bocciati a scuola

Da Alberto Angela a Fiorello, i vip bocciati a scuola sono un tabù che sorprende e rassicura allo stesso tempo. Secondo i dati del ministero dell’Istruzione, nel 2024 quasi tutti gli studenti hanno superato l’esame di Stato, con un'impressionante percentuale del 99,8%. Tuttavia, l’ansia per la prova di italiano del 18 giugno resta alta, perché, si sa, il timore di una bocciatura può colpire anche i più preparati, alimentando dubbi e tensioni.

Secondo i dati del ministero dell’Istruzione, nel 2024 quasi tutti gli studenti ammessi alla maturità hanno superato l’esame di Stato: un 99,8 per cento che potrebbe portare una buona dose di tranquillità a tutti coloro che stanno vivendo in agitazione i giorni che li separano dal 18 giugno, giorno in cui si terrà la prova scritta di italiano. L’ipotesi di una bocciatura però spaventa sempre, a prescindere dal proprio livello di preparazione e sangue freddo. E se vi dicessimo che anche illustri personalità della ricerca, della politica e della scienza hanno incontrato intoppi durante il cammino da studenti? Ecco alcuni vip che hanno dovuto ripetere almeno un anno tra i banchi. 🔗 Leggi su Lettera43.it