Da 95 giorni in una cella in Turchia Il mio crimine | fare il giornalista

Da 95 giorni, e senza un processo, Ercüment Akdeniz trascorre la sua detenzione in Turchia, accusato di un crimine che non esiste: essere giornalista. La sua storia rappresenta un attacco alla libertà di stampa e ai diritti fondamentali di chi si impegna a fare luce sui problemi sociali. È tempo di alzare la voce e chiedere giustizia per tutti i giornalisti imprigionati ingiustamente.

Ercüment Akdeniz è un giornalista, scrittore e politico turco, noto per le sue ricerche sui diritti dei migranti in Turchia. È stato presidente dell’Emek Partisi (Emep) dal 2020 al 2023. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Da 95 giorni in una cella in Turchia. Il mio crimine: fare il giornalista»

In questa notizia si parla di: Turchia Giornalista Giorni Cella

«Da 95 giorni in una cella in Turchia. Il mio crimine: fare il giornalista»; Dopo il Pkk, Serxwebûn cessa le pubblicazioni; Turchia, diario di una giornalista imprigionata: “Noi in carcere per aver adempiuto ai nostri doveri civici”.

Turchia, ondata di arresti dopo l’invasione in Siria. Giornalista finito in cella: “Erdogan usa la guerra per nascondere i problemi interni” - Può essere che abbiano condizionato il procuratore”.

Turchia, dopo undici mesi di detenzione torna in libertà Kadri Gürsel, giornalista del Cumhuriyet - Rimangono in carcere anche i giornalisti Ahmet Sik e Emre Iper, detenuti rispettivamente 269 e 172 giorni fa.

Il giornalista turco Pehlivan torna in cella: «Pago il prezzo del mio lavoro» - Baris Pehlivan, giornalista turco, il 15 agosto entrerà in carcere per la quinta volta nella sua carriera giornalistica durata venti anni.