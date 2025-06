Cyberbullismo e bullismo la nuova dispensa estiva di #cuoriconnessi per le scuole

L'estate si arricchisce di un'importante risorsa educativa con la nuova dispensa di #cuoriconnessi dedicata a cyberbullismo e bullismo. Attraverso la graphic novel "Storia di Fabio e Milo", scritta da Luca Pagliari e illustrata da Chiara Morra, i giovani possono immergersi in una narrazione coinvolgente ambientata nello spogliatoio di una squadra di calcio. Un’occasione per riflettere su inclusione, fragilità e pregiudizi sociali, promuovendo consapevolezza e rispetto tra i ragazzi.

Durante l’estate, #cuoriconnessi rilancia l'iniziativa editoriale con la pubblicazione della graphic novel Storia di Fabio e Milo, scritta da Luca Pagliari e illustrata da Chiara Morra. La storia si svolge nello spogliatoio di una squadra di calcio, uno spazio collettivo dove emergono dinamiche legate a inclusione, fragilitĂ personali e pregiudizi sociali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti da altre fonti

Cyberbullismo e bullismo, la nuova dispensa estiva di #cuoriconnessi per le scuole; #cuoriconnessi: decalogo contro il cyberbullismo di e Unieuro; Come fermare il cyberbullismo in 10 mosse. I consigli di Polizia di Stato e Unieuro.

#cuoriconnessi: decalogo contro il cyberbullismo di Polizia di Stato e Unieuro - Si tratta di un progetto nato nel 2016 per informare e sensibilizzare ragazzi, genitori e insegnanti a un uso corretto dei dispositivi connessi ...

Cyberbullismo, 10 regole per combatterlo: il decalogo della Polizia - Con l'obiettivo di aiutare a contrastare e prevenire il cyberbullismo, Unieuro e Polizia di Stato hanno presentato il decalogo contro il cyberbullismo di #cuoriconnessi, il progetto nato nel 2016 ...

#Cuoriconnessi. Un libro gratuito per sconfiggere il cyberbullismo - Questi i numeri di #cuoriconnessi, iniziativa di sensibilizzazione contro il cyberbullismo, a favore di un uso consapevole della rete e della tecnologia, nata nel 2016 e realizzata da Unieuro in ...