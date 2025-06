Cuzzilla Cida | Redditi bassi e troppe tasse Ceto medio a rischio estinzione

Il ceto medio italiano si trova in un equilibrio precario, tra redditi bassi e tasse oppressive, minacciato di estinzione. Stefano Cuzzilla, presidente del Cida, sottolinea una crisi che mette a rischio la stessa identità di questa classe fondamentale. Ma quanto ancora potrà resistere? Scopriamo insieme le sfide e le speranze di un’Italia che cerca di mantenere saldo il suo cuore produttivo e sociale.

«Esiste il ceto medio, ma non so ancora per quanto. C'è chi per il fisco è giudicato troppo ricco per avere aiuti e chi troppo povero per rilanciare la speranza di un Paese». Stefano Cuzzilla, presidente del Cida, ne parla con Tommaso Cerno, direttore de "Il Tempo". 🔗 Leggi su Iltempo.it