Cucciolo di volpe senza mamma in un terreno a rischio | salvato e trasferito al Cras di Napoli

salvaguardia e cura. Il suo sguardo timoroso testimonia la fragilità di una vita tanto preziosa quanto vulnerabile. Grazie all'impegno dei volontari e alle cure specializzate, quel piccolo cuore selvatico potrà riacquistare fiducia nel mondo e un giorno, forse, tornare a correre libero tra i boschi. La loro dedizione ci ricorda che ogni vita merita una seconda possibilità.

Si era addentrato in un terreno frequentato da cani, spaventato e denutrito, un cucciolo di volpe recuperato a Siano, dai volontari dell'Enpa. Monitorato e sorvegliato per 48 ore, il piccolo senza la mamma è stato quindi trasferito al Centro Recupero Animali Selvatici di Napoli, per lo.

Cucciolo di volpe messo in salvo dai carabinieri forestali - Un gesto di grande umanità quello dei carabinieri forestali di Paganico, che hanno salvato un cucciolo di volpe abbandonato e in grave pericolo.

