Dopo l’addio di Spalletti e il rifiuto di Ranieri, l’Italia guarda con attenzione ai possibili successori sulla panchina azzurra. Sono cinque i nomi caldi che stanno scalpitando per guidare la Nazionale, tra cui Pioli e De Rossi. Con l’orizzonte ancora incerto, il toto-allenatore si anima di voci e speranze: chi prenderà il timone dell’Italia nel prossimo futuro?

Sono cinque i nomi dei candidati alla panchina della Nazionale dopo l’esonero di Luciano Spalletti, a seguito del pesante ko in Norvegia, e il no di Claudio Ranieri. Il rifiuto dell’allenatore della Roma è arrivato martedì mattina dopo che Ranieri, atteso da un ruolo di consulente nel club giallorosso per la prossima stagione, aveva dato una disponibilità di massima al presidente della Figc Gabriele Gravina. Se nei giorni scorsi Stefano Pioli sembrava in pole position nelle ultime ore le quotazioni dell’ex allenatore del Milan sono scese per i problemi legati al suo contratto ancora da sciogliere con gli arabi dell’All Nasr. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ct Nazionale, da Pioli a De Rossi: i 5 nomi caldi per il dopo Spalletti

Spalletti, addio alla Nazionale: 4 nomi per l’eredità! Un preferito – Sky - Dopo l'addio di Spalletti alla Nazionale italiana, il dibattito si infiamma: quattro nomi emergono come possibili eredi, con un favorito già in contatto con la FIGC.

Stefano Pioli si allontana dal ruolo di ct della Nazionale. L'ex Milan era uno dei nomi più apprezzati per il dopo Spalletti, ma con ogni probabilità non sarà lui a sedersi sulla panchina dell'Italia. Pioli resta tra i favoriti per la panchina della Fiorentina, con cui c'è Partecipa alla discussione

Clamoroso, #Spalletti si dimette? Per la panchina #Italia favorito #Pioli https://violanews.com/news-viola/ultime-notizie/clamoroso-spalletti-si-dimette-per-la-panchina-azzurra-il-favorito-e-pioli/… Partecipa alla discussione

