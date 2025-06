Ct Italia | Pioli si complica Gattuso in pole su Cannavaro e De Rossi

L'Italia del calcio si infiamma: Pioli si complica, mentre Gattuso si fa avanti tra i favoriti, superando Cannavaro e De Rossi. Nel frattempo, Claudio Ranieri sembra pronto a tornare sulla panchina azzurra, con l'appoggio dei Friedkin e il doppio ruolo come grande novità. Una corsa appassionante verso il prossimo capitolo della Nazionale, che promette sorprese e colpi di scena. Resta con noi per scoprire come evolverà questa intricata saga calcistica.

Claudio Ranieri sembrava pronto a diventare il ct della Nazionale italiana con approvazione da parte dei Friedkin del doppio ruolo allenatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Serie A, Pioli sbarca in Italia: ritorno da ex - Stefano Pioli torna in Serie A dopo la sua esperienza in Arabia Saudita, portando con sé un bagaglio ricco di successi, tra cui lo storico Scudetto con il Milan.

