Ct Italia perde quota anche l’ipotesi Pioli | la Nazionale pensa a 3 Campioni del Mondo del 2006! I nomi

L'Italia si prepara a un nuovo capitolo calcistico, con l’incertezza che avvolge la scelta del prossimo commissario tecnico. Tra le ipotesi in corsa e le preferenze dei dirigenti, circolano voci di grandi campioni del 2006 pronti a tornare in azione. Dopo Spalletti e il rifiuto di Ranieri, l’attenzione si concentra su figure di spessore. Ma chi sarà il volto che guiderà la Nazionale verso nuovi successi? La risposta potrebbe sorprenderti.

e le prospettive per la panchina. ùIl tema della giornata è chi sarà il prossimo ct dell’ Italia. Dopo l’esonero di Luciano Spalletti e dopo il no arrivato in mattinata da parte di Claudio Ranieri alla proposta di subentrare sulla panchina della Nazionale, il nome più caldo sembrava essere quello dell’ex tecnico di Inter e Milan, Stefano Pioli. Nelle ultime ore, invece, come spiega Sky Sport, le sue quotazioni sarebbero in netto calo. L’emiliano, ancora sotto contratto con l’Al Nassr, è anche un obiettivo della Fiorentina, chiamata a cercare un nuovo allenatore che prenda il posto di Palladino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ct Italia, perde quota anche l’ipotesi Pioli: la Nazionale pensa a 3 Campioni del Mondo del 2006! I nomi

In questa notizia si parla di: Italia Perde Quota Ipotesi

Più Bandiere blu in Italia (a 487 spiagge) ma la Liguria perde Ceriale - L'Italia si conferma leader nella qualità delle sue spiagge, con un totale di 487 bandiere blu. Tuttavia, la Liguria registra una perdita: Ceriale non ha ottenuto il riconoscimento del prestigioso vessillo, riducendo a 33 il numero dei comuni liguri premiati.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sky - Italia, per la panchina perde quota l'ipotesi Pioli. In corsa anche tre Campioni del Mondo del...; Nazionale, perde quota l’ipotesi Pioli. Tre campioni del 2006 in lizza per la panchina; TyC Sports - Argentina, ancora un turno di riposo per Lautaro: Scaloni con la coppia Messi-Alvarez.

Italia, per la panchina perde quota l'ipotesi Pioli. In corsa anche tre Campioni del Mondo del 2006 - Dopo il rifiuto di Claudio Ranieri, anche Stefano Pioli sembra allontanarsi dalla panchina della Nazionale del post-

Sky - Italia, per la panchina prende quota l'ipotesi Pioli. In corsa anche tre Campioni del Mondo del 2006 - Dopo il rifiuto di Claudio Ranieri, è Stefano Pioli in nome balzato in pole per la panchina della Nazionale del post-

SKY - Italia, perde quota Pioli: Gravina pensa a tre ex campioni del mondo - Dopo l'esonero di Luciano Spalletti, era stato individuato il nome giusto per la panchina dell' Italia.