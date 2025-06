Crosetto canta C’era un ragazzo che come me di Gianni Morandi | Fatela ascoltare a Putin – Video

Guido Crosetto sorprende cantando il celebre brano di Gianni Morandi, "C’era un ragazzo che come me", trasformandolo in un simbolo di speranza e pace. Al termine dell'esibizione, il ministro invita Putin ad ascoltare questa canzone contro la guerra, un gesto che unisce musica e politica in un messaggio di solidarietà. Un episodio che dimostra come le canzoni possano ancora parlare al cuore dei potenti, portando un messaggio universale di pace.

Guido Crosetto canta lo storico brano di Gianni Morandi, C’era un ragazzo che come me. Al termine dell’esibizione, il ministro della Difesa incalzato dal reporter che gli chiede se quella sia una canzone simbolica per la pace, risponde: “È una canzone contro la guerra che tutti odiamo. La faccia ascoltare a Putin”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crosetto canta “C’era un ragazzo che come me” di Gianni Morandi: “Fatela ascoltare a Putin” – Video

