Crosetto a Genova | Inaccettabile non portare aiuti a Gaza Mare simbolo dell’Italia

In un momento di crisi e tensione internazionale, le parole di Crosetto a Genova risuonano con forza: dall’inaccettabile stop agli aiuti a Gaza alle prospettive di trasloco dell’Idrografico. Un richiamo al ruolo centrale dell’Italia nel contesto globale e alla città come simbolo di resilienza e innovazione. La sua voce invita a riflettere sul valore della solidarietà e del progresso, elementi fondamentali per un domani migliore.

Il ministro della Difesa interviene sullo stop di Israele. E su Genova: “Trasloco dell’Idrografico, tra un anno si parte”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Crosetto a Genova: “Inaccettabile non portare aiuti a Gaza. Mare simbolo dell’Italia”

"IL CROSETTO". Guido Crosetto al Corriere della Sera: "Quel che sta facendo Netanyahu a Gaza deve essere fermato"... Il ministro della Difesa: "Siamo da sempre amici di Israele, ma ciò che sta facendo è inaccettabile"... (Huffington Post, 21 maggio). Partecipa alla discussione

