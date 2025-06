Crollo di grossi rami davanti alla questura intervengono i vigili del Fuoco

Un episodio che si ripete, ma questa volta la paura è palpabile: grandi rami cadono improvvisamente davanti alla Questura di Quarto Quartiere, mettendo a rischio cittadini e passanti. Intervengono i vigili del fuoco, mentre Renato Coletta denuncia l’ennesimo incidente. È il segnale che qualcosa deve cambiare: la sicurezza delle nostre strade e degli alberi urbani richiede interventi immediati e risolutivi, perché la tutela di tutti è una priorità assoluta.

Il consigliere del Quarto Quartiere Renato Coletta segnala l'ennesimo schianto stamattina in via Placida davanti la Questura. "Due grossi rami di una delle vecchie Robinie presenti, si spezzano dal tronco della pianta ormai "vetrificata", schiantandosi al suolo. Un caso? Assolutamente no, le foto.

Tronchi e grossi rami di alberi in mare. Prestate attenzione - Le recenti intense precipitazioni hanno causato piene nei fiumi, portando in mare tronchi e grossi rami.

