Crollo della produzione di autovetture in Basilicata | -63,5% nel 2024

Il crollo della produzione di autovetture in Basilicata, con un calo del 63,5% nel 2024, mette in luce le sfide di un’economia già stagnante. Questa significativa diminuzione, annunciata durante la presentazione del Report sull’economia regionale presso la sede di Potenza della Banca d’Italia, evidenzia come il settore automotive influenzi pesantemente il quadro economico lucano. La domanda ora è: quali saranno le strategie per invertire questa tendenza e rilanciare il settore?

Crolla la produzione di autovetture in Basilicata che con un -63,5 per cento rispetto al 2023 incide pesantemente sul rendimento negativo della "stagnante" economia lucana. Lo si è appreso stamani, nella sede di Potenza della Banca d'Italia, durante la presentazione del Report sull'economia in Basilicata, che si è ridotta dello 0,2 per cento, a fronte di un lieve incremento in Italia e nel Mezzogiorno. La contrazione nel settore dell'automotive - in particolare per lo stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) - ha, di conseguenza, generato un altro dato negativo, ossia quello relativo alle esportazioni che hanno subito una contrazione del 42,4 per cento, oltre a quello delle vendite interne ed estere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crollo della produzione di autovetture in Basilicata: -63,5% nel 2024

