Crollano gli ascolti di The Cage la seconda puntata dello show di Amadeus perde più della metà degli spettatori

Il fascino del nuovo preserale di Amadeus sembra vacillare, con gli ascolti di The Cage - Prendi e scappa che subiscono un calo drastico. Se la prima puntata aveva conquistato oltre un milione di spettatori, il secondo episodio non è riuscito a mantenere questa cifra, registrando un crollo di oltre il 50%. Cosa sta succedendo a questo show promettente? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Crollano gli ascolti di The Cage - Prendi e scappa, il nuovo preserale condotto da Amadeus sul Nove. Se la prima puntata, beneficiando del traino offerto dal tennis, aveva superato il milione di spettatori, il secondo appuntamento ha deluso perdendo più della metà del pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

