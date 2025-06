Croazia-Repubblica Ceca 5-1 gol e highlights | Modric che assist!

Una serata da ricordare per la Croazia, che conquista una vittoria schiacciante contro la Repubblica Ceca con un travolgente 5-1. Tra gol, assist e emozioni, Luka Modric brilla come mai prima d'ora, dimostrando ancora una volta di essere il motore del suo team. Con un rigore decisivo e un assist illuminante, il futuro centrocampista del Milan si conferma protagonista indiscusso. Guarda gli highlights di questa partita spettacolare e lasciati coinvolgere dall’adrenalina del calcio internazionale.

Il futuro centrocampista del Milan Luka Modric è stato assoluto protagonista della vittoria per 5-1 della Croazia sulla Repubblica Ceca nel gruppo L delle qualificazioni Mondiali. Segna su rigore il gol del 2-1 e regala a Kramaric il pallone dell'ultima rete del match con un passaggio smarcante davvero illuminante. In rete anche l'ex Inter Perisic. Guarda gli highlights del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Croazia-Repubblica Ceca 5-1, gol e highlights: Modric, che assist!

