Cristiano Malgioglio | A un certo punto ho sentito il vento dietro di me e un uccello un gabbiano ragazzi mi ha strappato il toast

Ma come fa Cristiano Malgioglio a trasformare anche un semplice snack in una gag irresistibile? Con il suo spirito unico e la sua spontaneità contagiosa, riesce sempre a catturare l’attenzione e a regalare sorrisi. In questa occasione, tra vento, gabbiani e toast rubati, ci ricorda che anche nelle piccole cose si nasconde un mondo di storie sorprendenti e divertenti, pronte a essere condivise con il pubblico.

Cristiano Malgioglio ne ha sempre una da raccontare. Tra il serio e il faceto, così ha fatto anche nella puntata de La Vita in Diretta del 9 giugno, quando ha preso la parola: “Allora io oggi non avevo mangiato per niente, ieri sera abbiamo finito di registrare con Carlo Conti, oggi pomeriggio ho preso un toast in un bar. “. Il racconto del cantautore, in studio per presentare il suo singolo “Alè Alè”, parte da qui e uno potrebbe chiedersi, ma che importanza ha il fatto che abbia mangiato un toast al bar? Lo fanno in tanti. Ma attenzione all’epilogo: “Stavo mangiando questo toast per strada, prima di venire qua da te, e che è successo? A un certo punto sento del vento dietro di me e dico ‘ma cosa succede?’, ecco, un gabbiano ragazzi, un uccello mi strappa il coso, questo toast . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it