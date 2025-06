Cristian Chivu prende le redini dell' Inter | obiettivo Mondiale per club

Cristian Chivu prende le redini dell'Inter con l’obiettivo di riportare i successi mondiali al club. La sua prima squadra, composta da pochi elementi e senza nazionali, promette di essere una miscela di esperienza e rinnovamento. Con Arnautovic ancora sotto contratto e addio a Correa, il nuovo allenatore ha già iniziato a delineare il suo progetto. La giornata intensa tra Parma e Appiano Gentile segna l’inizio di una nuova era nerazzurra.

La prima Inter di Cristian Chivu è fatta di pochi elementi. Senza nazionali, ben quindici in giro per il mondo. Più Arnautovic, ufficialmente ancora a contratto fino al 30 giugno ma che, come Correa (ceduto al Botafogo), non tornerà più ad Appiano Gentile. I cancelli del centro sportivo hanno accolto il nuovo allenatore a metà pomeriggio di una giornata piena. Mattinata a Parma per la risoluzione, insieme al collaboratore Angelo Palombo (un altro che alla Pinetina avevano già visto da giocatore), quindi l’avvio del Chivu ter in nerazzurro: prima giocatore, poi tecnico delle giovanili, ora allenatore della prima squadra, con la pesante eredità di Inzaghi da raccogliere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net