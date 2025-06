Crisi Italia chi sarà il prossimo CT della Nazionale | Pioli in calo dopo il no di Ranieri Gattuso e De Rossi in lizza Tutti i nomi

L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati. Dopo l’addio di Spalletti e il rifiuto di Ranieri, il toto-allenatore si infiamma: tra i papabili ci sono Pioli, Mancini, De Rossi, Gattuso e Cannavaro. Chi sarà l’uomo scelto per risollevare le sorti azzurre? Restate con noi per scoprire le ultime novità e analizzare i favoritissimi.

Dopo l'esonero di Luciano Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri, l'Italia è alla ricerca di un nuovo CT: tutti i nomi in ballo, da Pioli a Mancini, passando per De Rossi, Gattuso e Cannavaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Italia Pioli Ranieri Gattuso

Serie A, Pioli sbarca in Italia: ritorno da ex - Stefano Pioli torna in Serie A dopo la sua esperienza in Arabia Saudita, portando con sé un bagaglio ricco di successi, tra cui lo storico Scudetto con il Milan.

Spalletti out. In pole c'è Pioli, anche se gli italiani in plebiscito vorrebbero richiamare Ranieri dalla pensione. Mancini, De Rossi, Cannavaro o Gattuso ipotesi poco probabili. Partecipa alla discussione

Italia: tutti i candidati al ruolo di CT Le news -) https://milanworld.net/threads/italia-ora-pioli-o-ranieri-gattuso-cannavaro-de-rossi.151615… #Italia #Calcio #News #Spalletti Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia: che succede adesso? No di Ranieri, c'è Pioli in pole; Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi; Incognita Nazionale: dopo il no di Ranieri, è caos panchina: cosa succede adesso? Pressing su Pioli.

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - Dopo l'esonero di Luciano Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri, l'Italia è alla ricerca di un nuovo CT: tutti i nomi in ballo, da Pioli a Mancini ...

Panchina Italia, e adesso? Pioli in pole, Mancini aspetta, spunta l'idea dei ragazzi del 2006... - L'ex allenatore del Milan ha un contratto con l'Al Nassr fino al 2026 ed è in trattativa con la Fiorentina.

Chi sarà il prossimo CT della Nazionale? Pioli in pole dopo la rinuncia di Ranieri. Ipotesi Mancini, Gattuso, De Rossi e Cannavaro gli altri nomi - Ipotesi Mancini, Gattuso, De Rossi e Cannavaro gli altri nomi.